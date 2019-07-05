Индивидуализация тарифов ОСАГО не приведет к скачку средней цены на полисы — это не является целью реформы и не входит в планы рынка, регулятора, законодательных властей. К такому выводу пришли участники Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.



Законопроект об индивидуализации тарифа ОСАГО, который правительство должно рассмотреть 11 июля, станет «пробным шаром» на пути к полностью рыночным механизмам ценообразования, сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, у населения закрепилось мнение, что отмена регулирования цен в любой сфере приводит к росту этой цены, а страховое сообщество на примере реализации законопроекта об индивидуальном тарифе должно доказать, что это не так.

«Сами страховщики заявили, что для многих граждан тариф в результате снизится. Потому что сейчас жесткая система коэффициентов не позволяет гражданам, которые водят аккуратно и не попадают в аварии, снизить тариф. Мы должны показать, и общество должно увидеть, что либерализация не приводит к повышению цен», — сказал Моисеев. Он также отметил, что Минфин не отказался от идеи в будущем ввести так называемое ОСАГО+ (разные варианты полисов с увеличенными лимитами и сроками действия), но в рамках текущего законопроекта о либерализации это не получается сделать по юридическим причинам.

При введении либерализации необходимо обеспечить равные правила игры для защиты добропорядочных водителей, считает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов, чтобы не создавать риски «ухода в тень» лихачей. «Если тариф для рискованных водителей повысить в три-пять-десять раз, то есть риск того, что эти самые плохие водители, которые создают наибольшее количество рисков и, соответственно, убытков, — они просто перестанут покупать полисы», — опасается он.

Повышение цен в десятки раз будет невозможно даже для очень рискованных водителей, для которых страховщики посчитают справедливым повышение цены даже в 20 раз, заверил директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния. Несмотря на введение больших возможностей по индивидуализации, у регулятора останутся полномочия по ограничению верхней планки тарифов. «Повышение будет находиться в пределах коридора, который будет устанавливать Центральный банк», — заявил Габуния. Это существенное отличие от полностью свободного рынка, когда верхняя планка тарифа не ограничена ничем, — для российского рынка это более отдаленная перспектива.

По мнению экспертов, индивидуализация тарифов должна стимулировать страхователей отказываться от дорогих полисов «мультидрайв» (без ограничения числа водителей, допущенных к управлению автомобилем). «Существует такая черная зона, как «мультидрайв», — никакая персонализация для «мультидрайва» в принципе невозможна, потому что никто не знает, кто управляет этим автомобилем, как и зачем», — считает Шкуматов. С этим согласен генеральный директор «Ингосстраха» Михаил Волков, по его словам, полис для конкретных людей, даже если в страховку вписаны несколько человек, более выгоден добросовестным водителям уже сейчас.

В целом, по мнению Алексея Моисеева, законопроект по либерализации — важное движение в сторону построения цивилизованного рынка ОСАГО. «Я убежден, что мы сможем решить проблемы ОСАГО и перестанем по этому поводу собираться и обсуждать только тогда, когда мы отдадим полностью на откуп рынка два базовых параметра. Первый — это тариф, второй — это характеристики полиса. Мы в эту сторону начали двигаться», — заключил замминистра.

