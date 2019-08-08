Банк «Центрально-Азиатский» понизил ставки по вкладам в рублях на 0,1—0,2 процентного пункта.

Вклад «Стабильный» (от 15 тыс. рублей на 181 день) открывается под 5,8%, а «Максимум стабильности» (от 10 тыс. рублей на 91 день) — под 5,5% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Доходность «Пенсионного+» (от 1 тыс. рублей на 367 дней) составит 7% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Комфортный» (от 50 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 5,6% годовых. Проценты выплачиваются ежеквартально.

«Стабильный доход» (от 1 тыс. рублей на 367 дней) при выплате процентов в конце срока открывается под 6,8%, а при ежемесячной выплате процентов — под 6,5% годовых.

Срок депозита «Валютный» (от 100 долларов/евро) теперь составляет 368 дней, доходность — 0,1% годовых.

Ранее открыть депозит можно было на 181 и 368 дней под 0,2—0,4% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, за исключением «Стабильного дохода» и «Валютного».