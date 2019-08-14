Глава ВТБ Андрей Костин ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке до конца этого года. Такое мнение он высказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте главы государства.

«Вы всегда спрашиваете стоимость ипотеки: по июню у нас средняя стоимость ипотеки 9,9%. Но мы видим, что в перспективе, — Центральный банк начал снижать ставку. Думаю, что с той тенденцией, которая сейчас наметилась со стороны Центрального банка, и вроде по прогнозам, что будет в дальнейшем, — мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года», — сказал Костин.

Он также сообщил, что ВТБ внедряет новые цифровые методы, чтобы упростить работу с ипотечным кредитованием.

«Вообще у нас до конца года цель перейти на (комплексную) платформу, по которой человек уже с помощью цифровых методов может и выбрать жилье, и продать, и купить, и отремонтировать, — все это будет в цифровом варианте», — пояснил глава ВТБ.



Костин также рассчитывает, что до конца года в банке будут открыты 25 тыс. эскроу-счетов в рамках новой модели финансирования жилищного строительства.

«Что касается эскроу-счетов, то пока у нас в банке открыто где-то 1,5 тысячи счетов на сумму свыше 6 миллиардов (рублей). Мы вообще считаем, что до конца года будет открыто 25 тысяч счетов», — сказал он.