Госкорпорация «ВЭБ.РФ» планирует докапитализировать Связь-Банк на 12,8 млрд рублей. Об этом говорится в материалах банка.

«Одобрить заключение указанного договора как сделки, связанной с приобретением ПАО «АКБ «Связь-Банк» имущества, стоимость которого составляет более 10% собственных средств ПАО «АКБ «Связь-Банк», — отмечается в документе.



В конце 2018 года «ВЭБ.РФ» предложил передать Связь-Банк на баланс Промсвязьбанка. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщал, что передача Связь-Банка даст Промсвязьбанку дополнительные 2—3 млрд рублей для соблюдения норматива достаточности собственных средств (капитала, Н1).