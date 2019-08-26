Микрофинансовые организации (МФО) продолжают кредитовать граждан и вне реестра. Так, более чем из 300 МФО, которые за первое полугодие 2019 года были исключены из реестра ЦБ, 13% продолжают выдавать займы: 4% — на легальных основаниях от имени другого юрлица, состоящего в реестре ЦБ, 9% — нелегально. Таковы данные исследования портала Zaim.com. Результаты были получены в ходе телефонного опроса исключенных МФО по методу «тайный покупатель», сообщает «Коммерсант» .

Среди компаний, продолжающих легально выдавать займы под другим юрлицом, часть делают это как ломбард, кредитный потребительский кооператив или от имени организации, принадлежащей другому собственнику. Еще часть — как новая МФО, собственником которой является тот же человек, что и у выведенной с рынка компании. При этом преимущественно выявленные нелегальные МФО стараются работать по текущим правилам рынка и предоставляют займы по ставке до 1% в день.

В ЦБ сообщили, что за первое полугодие 2019 года выявили более 1 тыс. организаций, которые, предположительно, осуществляли деятельность нелегальных кредиторов, из них 186 — использовали аббревиатуру МФО. Регулятор признает, что не все МФО с учетом реализуемых ими бизнес-моделей могут соответствовать более высоким законодательным требованиям, и это, «безусловно, создает предпосылки для их ухода с микрофинансового рынка». В силу вступили изменения, ограничивающие круг лиц, которым МФО может уступить права требования по микрозайму, а также лишающие нелегального кредитора права через суд требовать исполнения обязательств по займу. Планируется принять законопроекты, ужесточающие административную ответственность для нелегальных кредиторов и вводящие уголовную ответственность для рецидивистов.