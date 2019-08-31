Кошки и собаки​ принимаются на страхование по рискам гибели, эвтаназии и утраты

Размер страхового тарифа для хозяев собак выше, чем страховой лимит для владельцев кошек, говорится в релизе страховой компании «Согласие».



«В среднем по рынку тариф при страховании собак выше, чем при страховании кошек — на несколько процентных пунктов. При этом породистые собаки в среднем стоят дороже, чем кошки, поэтому стоимость полиса оказывается для владельца собак выше, чем для владельца кошек. По собакам страховой лимит составляет обычно до 90 тысяч рублей, кошки, как правило, оцениваются до 60 тысяч рублей», — поясняет начальник отдела андеррайтинга по страхованию животных СК «Согласие» Светлана Бучина.

При страховании животных, которые используются для разведения, участвуют в выставках и имеют титулы, действует такой же тариф. Однако участие в выставках может отражаться «на их стоимости при оценке и, соответственно, на страховой сумме», уточнила она.

В компании рассказали, что на страхование принимаются породистые кошки и собаки с двух месяцев до восьми лет при наличии профилактических прививок и необходимых исследований. Для питомцев в возрасте менее шести месяцев действует повышенный тариф, поскольку высоки риски гибели животного в этом возрасте.

Кошки и собаки принимаются на страхование по рискам гибели, эвтаназии и утраты. В этом случае выплачивается полная страховая сумма.

«Стоимость животного (и страховая сумма, соответственно) изначально определяется как цена покупки щенка или котенка, вложенные впоследствии в питомца средства не учитываются. Для приобретения полиса необходимо предъявить родословную, свидетельство о происхождение (метрика щенка или котенка, если животное не достигло взрослого возраста), договор купли-продажи, ветеринарный паспорт с отметками о прививках. Впоследствии оценочная стоимость питомца может возрасти на основании заключения независимой экспертизы или методики определения стоимости», — заключили в компании.