Visa начала тестирование в России технологии, позволяющей использовать смартфон для приема электронных платежей. Об этом сообщает внешняя пресс-служба компании.

«Новое решение поможет расширить сферу использования безналичных расчетов, в том числе среди самозанятых россиян и на предприятиях микробизнеса, которые смогут принимать плату за предоставляемые услуги, не приобретая специальное оборудование. В тестировании технологии принимают участие банки ВТБ, МТС и ПСБ», — отмечается в сообщении.

В частности, в ВТБ пояснили, что банк обеспечит эквайринговое обслуживание соответствующего мобильного приложения SoftPOS.

Для приема безналичных платежей необходимо установить на смартфон на операционной системе Android специальное приложение и в дальнейшем использовать устройство в качестве платежного терминала. Процесс такой же, как и при оплате бесконтактным способом. Для совершения платежа покупателю достаточно приложить к телефону продавца бесконтактную карту или мобильный телефон, подключенный к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.



«В будущем мы планируем предоставить подобную возможность установки приложения не только для телефонов на платформе Android, но и для всех других марок», — отметил руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.