С 1 октября возможность получить возмещение в пределах всей страховой суммы по ОСАГО по риску причинения вреда имуществу — 400 тыс. рублей — станет доступна на всей территории России. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

До сих пор эта норма действовала только на четырех территориях: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, напоминают в РСА.

Юргенс обращает внимание, что оформить аварию без вызова ГИБДД, то есть по европротоколу, можно только при выполнении следующих условий:

в аварии участвовали два автомобиля, водители которых застрахованы по ОСАГО;

нет пострадавших, здоровью которых причинен ущерб в результате ДТП, или погибших;

не причинен ущерб третьим лицам.

На возмещение в пределах 400 тыс. рублей можно рассчитывать, если соблюдены следующие условия:

между участниками ДТП нет разногласий;

выполнена фотофиксация автомобилей и их повреждений, а фотоизображения переданы в РСА с помощью мобильного приложения «ДТП.Европротокол».

Если между участниками имеются разногласия, но выполнена фотофиксация автомобилей и их повреждений, а данные переданы в РСА с помощью приложения «ДТП.Европротокол», то потерпевший в ДТП может рассчитывать на возмещение по европротоколу в пределах 100 тыс. рублей.

«Норма о безлимитном европротоколе была введена в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в порядке эксперимента несколько лет назад. Эксперимент оказался весьма удачным: мы видим, что на сегодняшний день практически каждое третье ДТП оформляется без вызова сотрудников полиции. Немалую роль в этих показателях сыграл тот факт, что европротокол стал безлимитным в четырех регионах, на которые приходится более четверти всех автовладельцев», — комментирует Юргенс.



Он напомнил, что с 1 ноября будет запущено новое мобильное приложение по европротоколу. Оно заметно сократит время оформления ДТП без вызова сотрудников полиции, поскольку водителям не придется вводить большую часть сведений, которые должны быть внесены в документ о ДТП, — эта информация автоматически будет передана из АИС ОСАГО и с Единого портала госуслуг.