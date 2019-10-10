Необоснованный отказ в доплате страхового возмещения и нарушение срока выплаты страхового возмещения являются наиболее частыми нарушениями по страхованию каско, о которых сообщают потребители, обратившиеся за решениями по спорам со страховой компанией к финансовому уполномоченному. Об этом сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

С 1 июня действует новый порядок рассмотрения споров граждан со страховщиками по «моторным» видам страхования, в том числе каско. Споры потребителей в досудебном порядке рассматривает финансовый уполномоченный, обращение к которому для потребителя является бесплатным.

Как рассказал Воронин, за июнь — сентябрь поступило 967 обращений по полисам каско, из которых 406 — в сентябре. За этот период времени по результатам рассмотрения обращений финансовый уполномоченный принял 114 решений по существу спора, в 45 случаях (или 39%) требования потребителей удовлетворены.

В результате анализа всех решений по спорам в каско определены основные типы нарушений по этому виду страхования. «Чаще всего застрахованные по каско сталкиваются с необоснованным отказом в доплате страхового возмещения (денежная форма) и с нарушением срока осуществления страховой выплаты. Почти вдвое меньше решений пришлось на нарушение срока осуществления ремонта транспортного средства, а также на необоснованный отказ компаний в выплате возмещения (денежная форма)», — описывает характер нарушений Воронин.



За отчетный период максимальная сумма, которую взыскал финансовый уполномоченный со страховщика в пользу потребителя по полису каско, составила 299 тыс. рублей. Средства взысканы в пользу заявителя из Москвы, который летом этого года обратился к финансовому уполномоченному с требованием взыскать с крупной страховой компании страховое возмещение по договору каско.