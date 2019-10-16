В мобильном приложении БКС Банка теперь можно пополнить банковский счет через Apple Pay с карты любого стороннего банка, которая хранится в кошельке Apple Wallet, говорится в сообщении финучреждения.



«Клиент БКС Банка теперь может пополнить счет самым быстрым и удобным способом благодаря технологии Apple Pay. Больше не нужно вводить реквизиты или фотографировать карту, достаточно выбрать ее в мобильном кошельке, указать счет пополнения и сумму. В настоящий момент комиссия с такой операции не взимается», — прокомментировал председатель правления банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

Денежные средства зачисляются в течение нескольких секунд.



Apple Pay в мобильном приложении банка доступен для карт платежных систем Visa и Mastercard. Пополнение счета через сервис Google Pay станет доступно клиентам банка до конца текущего года, заключили в БКС Банке.