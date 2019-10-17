Почта Банк с 17 октября снизил ставки по вкладам. Доходность депозита «Новый максимум» (от 100 тыс. рублей на 181 день) составит 6,5% (вместо 6,6%), «Капитальный» (от 50 тыс. рублей на 181, 367 и 546 дней) — 5,3—5,6% (ранее — 5,8—6,1%), а «Почтовый» (от 50 тыс. рублей на 367 дней) — 5,6% годовых (вместо 6,1%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Доходный» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) оформляется под 5,1—5,3% годовых (прежде — под 5,6—5,8%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Накопительный» (от 5 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 5,2% годовых (вместо 5,7%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

Все вклады, за исключением «Накопительного», можно пополнять в течение первых десяти дней с даты оформления договора.

По «Накопительному» дополнительные взносы разрешены в течение всего срока действия депозита.