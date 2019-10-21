Банк «Веста» снизил ставки по трем вкладам в рублях. «Веста-Online» (от 100 тыс. рублей) открывается под 7% (вместо 7,3%), а «Веста-Капитал» (от 1 млн рублей) — под 5,8—6,55% годовых (ранее — под 6,1—6,85%). Срок депозитов — 365 дней.

Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность депозита «Веста-Максимум» (от 10 тыс. рублей, от 91 до 365 дней) оформляется под 5,8—6,95% годовых (прежде — под 6,1—7,25%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Пополнять можно вклад «Веста-Капитал».