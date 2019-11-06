Несмотря на замедление инфляции в России, ряд факторов свидетельствует о сохранении среднесрочных проинфляционных рисков. Об этом говорится в бюллетене «О чем говорят тренды» от департамента исследований и прогнозирования ЦБ, где уточняют, что содержащиеся в аналитическом материале выводы могут не совпадать с официальной позицией регулятора.

В сентябре годовая инфляция понизилась до 4%, напоминают аналитики ЦБ. По их мнению, инфляция еще продолжит замедляться и в январе опустится до 3% под действием дезинфляционных факторов, в основном временных, а также в связи с прекращением действия эффекта базы, связанного с НДС и индексацией тарифов на коммунальные услуги в январе 2019 года.

«Проведенный анализ показал, что за быстрым замедлением инфляции стоит большое количество значимых временных факторов. Вместе с тем в сентябре проявилось и замедление роста цен, отличающихся низкой волатильностью и устойчивостью к действию временных факторов. Месячный темп роста таких цен стал меньше 4% в пересчете на год. Это указывает на возникновение признаков устойчивости дезинфляционных процессов, что при прочих равных условиях создает пространство для смягчения денежно-кредитной политики», — говорится в бюллетене.

Набиуллина: баланс рисков в России сместился в сторону дезинфляционных факторов По ее словам, до этого ЦБ проводил умеренно жесткую дезинфляционную политику.

Эксперты ДИП ЦБ отмечают, что произошедшие в этом году снижения ключевой ставки, а также происходящая позднее обычного активизация расходования бюджетных средств, с учетом продолжительных временных лагов, постепенно вернут инфляцию к 4% к концу 2020 года. Фактором возврата инфляции к цели могут стать и сохраняющиеся повышенными инфляционные ожидания. «Все еще повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания указывают на сохранение связанных с этим среднесрочных проинфляционных рисков», — пишут аналитики.

Они полагают, что на среднесрочном горизонте проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными. Среди основных проинфляционных рисков названы геополитические факторы и всплески волатильности на финансовых рынках, а также неопределенность бюджетной политики. «Действие этих разовых факторов может через возможные вторичные эффекты, связанные со все еще повышенными и незаякоренными инфляционными ожиданиями бизнеса и населения, приводить к повышению инфляционного давления», — отмечается в «Трендах».

Относительно бюджетной политики, в частности, говорится, что запаздывающее относительно нормальной сезонности расходование средств бюджета могло оказать значительное сдерживающее влияние на совокупный спрос и инфляцию. Так, в I и II кварталах непроцентные расходы расширенного бюджета оказались на 1,5% ВВП ниже уровней, соответствующих сезонности расходования средств в 2018 году. По оценкам ДИП Центробанка, максимальный сдерживающий эффект на инфляцию от недорасходования бюджетных средств объемом 1,5% ВВП на протяжении двух кварталов подряд составил 0,25—0,3 процентного пункта в I квартале и 0,4—0,45 п. п. во II квартале, при этом фактическое влияние на инфляцию в I—II кварталах 2019 года, как предполагается, было значительно меньше с учетом того, что недорасходование бюджетных средств было сосредоточено в статьях, влияние которых на инфляцию меньше, реализуется с большим лагом и больше растянуто во времени.

«В третьем квартале расходование по непроцентным статьям расширенного бюджета, по оценке, значительно активизировалось, что, вероятно, компенсирует сдерживающее влияние на инфляцию со стороны бюджета во втором полугодии и окажет некоторое инфляционное давление в конце 2019 — начале 2020 года», — добавляют аналитики.

К числу других подробно рассматриваемых ими факторов, влияющих на темпы инфляции, относится ситуация на рынке производства сельскохозяйственной продукции. Так, в последние месяцы сельхозпроизводство стало одним из факторов, обусловивших замедление инфляции.

ВШЭ: инфляция может оказаться ниже 3% уже в 2019 году Эксперт ВШЭ предполагает, что регулятор может решиться в декабре на очередное понижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 6%.

Прогнозируется, что в 2019 году объемы производства большинства видов сельскохозяйственной продукции превысят уровень прошлого года, а некоторые виды достигнут максимальных исторических показателей. Растущее предложение, стабилизация мировых цен на продовольствие и ограниченные возможности по наращиванию экспорта некоторыми отраслями будут сдерживать рост внутренних цен на основные виды продукции. В условиях высокой конкуренции на отдельных продовольственных рынках потребительские цены будут расти медленнее, чем издержки, за счет снижения маржинальности производителей.



Между тем дезинфляционное влияние ситуации на продовольственном рынке, по мнению ДИП ЦБ, может оказаться временным, а на среднесрочном горизонте высока вероятность реализации проинфляционных рисков. «На отдельных продовольственных рынках снижение рентабельности приведет к уходу неэффективных игроков, что, в свою очередь, может негативно отразиться на динамике продовольственных цен из-за снижения предложения», — поясняют, в частности, аналитики.