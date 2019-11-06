Экономическая активность в РФ в III квартале была пониженной, в основном из-за продолжения замедления роста мировой экономики. Тем не менее годовой рост ВВП в III квартале, по предварительной оценке, ускорился, в том числе благодаря хорошему урожаю, и в ближайшие кварталы ожидается некоторое повышение темпов роста экономики. Об этом говорится в бюллетене «О чем говорят тренды» от департамента исследований и прогнозирования ЦБ, где уточняют, что содержащиеся в аналитическом материале выводы могут не совпадать с официальной позицией регулятора.

«Рост российской экономики, по оценкам, остается пониженным, несколько ускорившись по сравнению с началом года. Замедление мировой экономики продолжает негативно сказываться на динамике российского экспорта. В результате рост российской экономики, вероятно, останется ниже потенциала, несмотря на сохраняющийся положительный кредитный импульс от роста кредитования, который поддерживает внутренний спрос в экономике. Постепенно смягчаясь, денежно-кредитные условия в настоящее время как минимум не препятствуют росту экономической активности. Постепенное оживление бюджетных расходов и смягчение денежно-кредитных условий ускорят рост российской экономики в ближайшие кварталы при отсутствии значимых внешнеэкономических шоков, среди которых — дальнейшее торможение мировой экономики», — отмечается в бюллетене.

В ДИП ЦБ добавляют, что замедление инфляции поддержит рост реальных доходов населения и потребительский спрос.

Аналитики ЦБ рассказали об актуальных в среднесрочной перспективе проинфляционных факторах За быстрым снижением темпов инфляции стоит большое количество временных факторов.

В октябре аналитики оценили рост ВВП в III квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом в 0,2% (сентябрьская оценка составляла 0,2—0,3%). Оценки на IV квартал этого года и на I квартал 2020-го также понижены — до 0,2% (с ожидавшихся в сентябре 0,3%) и 0,3% (вместо 0,4%) соответственно. «Текущая индексная оценка на ближайшие кварталы… не учитывает возможный дополнительный импульс от ускорения расходования бюджетных средств, которое началось уже в III квартале 2019 года», — уточняют эксперты.

Рост ВВП по итогам 2019 года предполагается на уровне около 0,8—1%, указывают в департаменте исследований и прогнозирования, отмечая, что данная оценка находится в пределах официального прогноза Банка России.



Напомним, что ЦБ в рамках базового сценария ожидает прироста ВВП по итогам текущего года на уровне 0,8—1,3%.