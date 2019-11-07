Альфа-Банк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%, говорится в сообщении кредитной организации.

Также по рефинансированию в банке увеличили размер кредита с 80% от стоимости залога до 90% по строящемуся жилью и до 85% по готовому жилью. В рамках рефинансирования банк отменил надбавку за предоставление кредита по двум документам.

Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от трех до 30 лет. Клиенты могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья. При этом собственных средств заемщика должно быть внесено не менее 5% от стоимости приобретаемой недвижимости.