Страховое возмещение вкладчикам петербургского Эксперт Банка, в том числе индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, выплатит Сбербанк, сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Прием через банк-агент заявлений вкладчиков рухнувшего банка на страховые выплаты и иных необходимых документов, а также сами расчеты АСВ начнет 12 ноября. Официальные сообщения с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будут размещены 11 ноября.

Согласно реестру обязательств Эксперт Банка за выплатой страхового возмещения на сумму 4,4 млрд рублей могут обратиться около 5,9 тыс. вкладчиков, в том числе 700 малых предприятий с требованиями на 155,7 млн рублей.

Страховое возмещение будет выплачиваться в восьми субъектах РФ.

Банк России отозвал лицензию у Эксперт Банка с 1 ноября текущего года.