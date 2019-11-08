Банк «Ренессанс Кредит» начал выпускать дебетовые карты платежной системы «Мир», говорится в сообщении кредитной организации. По карте предусмотрены кешбэк и начисление процентов на остаток по счету.

Размер кешбэка составляет 1% от суммы покупки в любой категории (максимальный размер кешбэка по одной карте — не более 7 тыс. рублей в каждом календарном месяце), а также до 30% от суммы покупки в интернет-магазинах более чем 600 партнеров банка. Также держателям карт будет доступен кешбэк от партнеров платежной системы «Мир».

Клиенты могут бесплатно вносить денежные средства на счет карты при общей сумме переводов в течение месяца до 150 тыс. рублей через сервис переводов card-to-card на сайте банка или в интернет- и мобильном банке. Снимать наличные без комиссии с дебетовой карты можно в кассах и банкоматах «Ренессанс Кредита», а также в течение календарного месяца в банкоматах других банков.

При условии расчетов с использованием карты «Мир» в течение календарного месяца в размере не менее 5 тыс. рублей проценты рассчитываются по ставке: 7,25% годовых при наличии на счете суммы от нуля до 499 999,99 рубля в течение календарного месяца, за который начисляются проценты, и по ставке 6% годовых при сумме от 500 тыс. рублей и выше. Если в течение месяца клиент осуществляет расчеты на сумму менее 5 тыс. рублей, доходность рассчитывается по ставке 5% годовых.