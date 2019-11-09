Страховая компания «Сбербанк страхование» вошла в состав Национального союза страховщиков ответственности (НССО). Соответствующее решение принял президиум союза.

«Страховая организация обратилась в НССО с заявлением о вступлении в союз и представила документы, предусмотренные требованиями правил профессиональной деятельности «Порядок вступления в Национальный союз страховщиков ответственности новых членов и выхода или исключения членов из него» (ППД). На основании заявления и представленной документации президиум признал СК «Сбербанк страхование» соответствующей требованиям ППД и принял положительное решение о вступлении «Сбербанк страхования» в ряды союза», — отмечается в сообщении НССО.

В настоящее время в состав НССО входят 34 страховые компании в статусе действительных членов.