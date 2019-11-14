Годовая инфляция продолжила замедляться в октябре, может сложиться ближе к нижней границе прогнозного интервала ЦБ по итогам 2019 года, а в начале следующего года может временно опуститься до уровня ниже 3%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка «Динамика потребительских цен» .

В октябре 2019 года потребительские цены выросли на 0,1%, а годовая инфляция составила 3,8% (минус 0,2 процентного пункта к сентябрю-2019).

Месячный темп прироста потребительских цен (с исключением сезонности), а также потребительских цен без волатильных и регулируемых компонентов (плодоовощной продукции, нефтепродуктов и жилищно-коммунальных услуг) в октябре составил, по оценке, 0,2%, что соответствует уровню предыдущих двух месяцев.

Месячный прирост цен на продовольствие упал почти до нуля (0,3% в среднем за III квартал 2019 года). Годовая продовольственная инфляция в октябре составила 4,2% (минус 0,4 п. п.). Замедление прироста цен на продовольственные товары, за исключением плодоовощной продукции, было еще более значительным (минус 0,6 п. п. до 4,3%). С поправкой на сезонность цены на продовольствие в целом, по оценке, в октябре практически не изменились, а плодоовощная продукция подешевела (минус 0,1%).

Набиуллина объяснила, почему инфляция пока отклоняется от цели 4% Среди проинфляционных факторов в ЦБ отметили быстрое восстановление цен на нефть.

Сезонно сглаженный темп прироста цен на непродовольственные товары с поправкой на сезонность составил 0,2%, находясь вблизи среднего значения с февраля текущего года. Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары продолжил снижаться и без учета нефтепродуктов составил 3,5% (минус 0,1 п. п.). Наибольший вклад в замедление роста цен на непродовольственные товары внесло снижение темпов роста цен на бытовые приборы, мебель, легковые автомобили, вызванное более медленным, чем прогнозировалось, ростом потребительского спроса и высокой базой расчета прошлого года, формированию которой среди прочего способствовали ожидания повышения ставки НДС. Годовой прирост цен на моторное топливо в октябре составил 1,6% (минус 0,3 п. п.).

В октябре годовой прирост цен на услуги замедлился до 3,8% (минус 0,2 п. п.). С поправкой на сезонность цены на услуги выросли за месяц на 0,3%. В октябре заметный вклад в замедление годового роста цен на услуги внесло снижение годового темпа повышения цен на жилищные услуги, в первую очередь — взносов на капитальный ремонт.

Годовой прирост цен на услуги без жилищно-коммунальных составил 3,5% (минус 0,1 п. п.). Прирост цен на бытовые услуги (наименее волатильный компонент) составил 3,2% (минус 0,1 п. п.). Рост цен на медицинские услуги, еще одной устойчивой составляющей, замедлился до 3,8% — минимального значения за период наблюдений (также минус 0,1 п. п.). Значимый вклад внесло снижение процентной ставки (в стоимостном выражении) за пользование потребительским кредитом как прямой эффект смягчения денежно-кредитных условий в экономике.

В октябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось замедление годовой инфляции в большинстве регионов (71 регион с весом в индексе потребительских цен около 91%).

В ЦБ обращают внимание, что воздействие локальных факторов на общероссийскую инфляцию в текущем году снизилось. Они продолжали оказывать существенное влияние на динамику цен в отдельных регионах, например в Северо-Кавказском федеральном округе. Так, в этом округе годовая инфляция выросла в основном из-за динамики цен на услуги пассажирского транспорта и отдельные продовольственные товары.

Аналитики ЦБ рассказали об актуальных в среднесрочной перспективе проинфляционных факторах За быстрым снижением темпов инфляции стоит большое количество временных факторов.

«Дезинфляционные факторы продолжают преобладать. Так, на динамику цен по-прежнему оказывает весьма значительное влияние расширение предложения на ряде продовольственных рынков. Продолжают вносить свой вклад укрепление рубля и замедление инфляции в странах — торговых партнерах. Помимо этого, замедлению годовой инфляции способствуют более низкий, чем прогнозировалось, темп роста потребительского спроса и постепенное исчерпание эффекта базы», — отмечается в комментарии регулятора.



С учетом наблюдаемой ценовой динамики инфляция по итогам 2019 года, вероятно, сложится ближе к нижней границе интервала прогноза Банка России (3,2—3,7%), полагает регулятор. В начале 2020 года после исключения из расчета влияния повышения НДС, состоявшегося в 2019 году, годовая инфляция может временно опуститься ниже 3%. С учетом влияния уже принятых решений о снижении ключевой ставки Банк России прогнозирует инфляцию в 3,5—4% по итогам 2020 года и вблизи 4% в дальнейшем.