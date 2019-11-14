Клиенты ЮниКредит Банка снова могут воспользоваться программой кредитования «Прайм» для покупки автомобилей премиальных брендов. Условия по программе обновлены — ставки снижены до 9,8% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Программа «Прайм» действует для покупки новых автомобилей иностранного производства стоимостью от 2,5 млн рублей.



Первоначальный взнос составляет от 10% полной стоимости автомобиля. Сумма кредита — до 8 млн рублей. Срок — от трех до семи лет. Ставка — от 9,8% годовых.

«Чтобы уменьшить ежемесячные платежи, можно воспользоваться программой «Прайм» с отсрочкой платежа. Ставка при этом также составит от 9,8% годовых, а до 45% суммы кредита можно оставить на последний платеж в конце срока кредита. Минимальный первоначальный взнос составит 20%, максимальная сумма — до 6,5 миллиона рублей, а срок — три года», — уточняют в банке.

Процентные ставки действуют при условии оформления полиса каско, полиса добровольного страхования жизни и здоровья заемщика и получения банком выписки из лицевого счета в Пенсионном фонде РФ, отмечается в релизе.

«Договор страхования жизни и здоровья может быть заключен заемщиком в любой страховой компании, соответствующей требованиям банка, страхование должно быть оформлено по рискам смерти и постоянной потери трудоспособности по любой причине, страховая сумма должна быть равна сумме кредита, срок договора страхования должен быть равен сроку кредита. При этом заемщик обязан предоставлять Банку доказательства исполнения обязанности по страхованию, а также доказательства оплаты за срок страхования, на который заключен договор страхования», — указывают в банке.

