Оценка трендовой инфляции в России в октябре 2019 года снизилась на пятилетнем временном интервале до 5,12% с 5,3% в сентябре, говорится в материалах регулятора.

«В целом динамика показателей остается достаточно чувствительной к временным факторам. В последние месяцы дезинфляционные факторы стали превалировать над проинфляционными, что во многом привело к снижению оценок трендовой инфляции», — отмечается в релизе.



Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, понизилась до 3,63% в октябре с 3,72% в сентябре.

Тем не менее, отмечает регулятор, динамика всей совокупности индикаторов, характеризующих инфляционное давление, позволяет сделать вывод о том, что рост цен, очищенный от влияния временных факторов, находится несколько ниже уровня, соответствующего 4%.



«Наблюдаемое снижение оценок трендовой инфляции на пятилетнем горизонте также отчасти связано с постепенным уходом из расчета высоких значений инфляции предыдущих лет. По нашим оценкам, этот эффект объясняет значительную часть снижения оценок трендовой инфляции в последние месяцы. Уход из расчета показателей трендовой инфляции базы 2015—2016 годов, основного периода замедления роста цен после шока 2015 года и перехода к таргетированию инфляции, позволит делать более определенные выводы об уровне инфляционного давления в экономике», — поясняется в материалах Центробанка.