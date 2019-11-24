МТС Банк изучил динамику предпочтений россиян при оплате товаров и услуг с пластиковых карт и мобильных сервисов бесконтактной оплаты. Согласно исследованию, за год количество пользователей сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay увеличилось в два раза, а пользователей пластика — лишь на 3%.

«Популярность оплаты с помощью смартфонов и гаджетов в России растет благодаря удобству и безопасности платежей, а также широкому распространению в торговых точках кассовых POS-терминалов с бесконтактными NFC-считывателями... Использование смартфона при платежах продолжает показывать бурный рост — обороты и количество операций с октября 2018 года по октябрь 2019 года выросли практически в два раза, в то время как прирост по пластику составил всего 11,2% и 18,4% соответственно. В октябре 2019 года доля бесконтактных мобильных сервисов в общем обороте операций по картам увеличилась до 18,1% с 12,3% годом ранее, а доля трансакций — до 20,8% с 14,2% соответственно», — отмечается в релизе.

По данным финучреждения, сумма платежей с одной карты через сервисы бесконтактной оплаты в октябре 2019-го составляла 12,9 тыс. рублей по сравнению с 12,7 тыс. рублей годом ранее, с пластика — 10,1 тыс. рублей и 9,5 тыс. рублей соответственно. Через Apple Pay совершается 49% операций, через Google Pay — 31% и Samsung Pay — 20%. Для сравнения: в октябре прошлого года на Apple Pay приходилось 53%, Google Pay — 25% и Samsung Pay — 22% трансакций.

«Растет популярность бесконтактных платежных сервисов для оплаты поездок в общественном транспорте: 7,7% операций в октябре 2019 года против 5% в октябре 2018 года. В том числе более чем в три раза выросла доля платежей в автобусах (пассажирские городские и междугородние рейсы) — до 2,9% с 0,9%, в полтора раза увеличилась доля трансакций за поездки в такси — до 2,5% с 1,7%. Покупка еды в супермаркетах и продовольственных магазинах, а также оплата в кафе и ресторанах, как и год назад — самые популярные платежи. В октябре 2019 года 63% трансакций со смартфонов и 54% с пластика совершены именно в этих категориях. Годом ранее эти показатели составляли 66% и 55% соответственно», — заключили аналитики МТС Банка.