Московский Кредитный Банк обновил мобильное приложение «МКБ Онлайн» и добавил туда новые функции, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Клиенты могут подать заявку на ипотеку в мобильном банке в режиме онлайн. Нужно указать стоимость недвижимости, первоначальный взнос и сумму ипотечного кредита, после чего сотрудник банка свяжется для продолжения работы над заявкой.

Для клиентов с уже действующим кредитом появилась возможность частичного или полного досрочного погашения кредита, доступная в разделе «Оплатить».

Для более оперативной оплаты счетов в мобильном банке была добавлена возможность создания автоплатежей. Клиентам могут оплачивать счета ЖКУ (ЕИРЦ, Мосэнергосбыт) и ГИС ГМП (штрафы ГИБДД, налоговые и судебные задолженности). После создания автоплатежа система будет автоматически отслеживать поступление счетов и производить их оплату.

Также пользователи мобильного банка теперь могут сформировать справку о состоянии счета прямо в приложении, отправить ее через мессенджер или почту или сохранить на устройстве. Справка доступна на русском и английском языках в разделе «Прочее».