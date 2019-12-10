У Системы быстрых платежей два новых участника — Абсолют Банк и Примсоцбанк, свидетельствует информация на странице СБП на сайте Национальной системы платежных карт. На сайтах банков также опубликованы соответствующие сообщения.

СБП — сервис Банка России, позволяющий физическим лицам совершать рублевые переводы по номеру телефона в любой банк, являющийся участником системы, напоминают в Абсолют Банке. «Можно переводить деньги в реальном времени, круглосуточно, без праздников и выходных, зная лишь название банка и телефонный номер получателя платежа. Есть и еще одно преимущество: перевод через СБП дешевле, чем перевод с карты на карту», — подчеркивают в «Абсолюте».

Начальник отдела электронного бизнеса Примсоцбанка Андрей Грудинин обращает внимание на то, что на текущем этапе комиссия за переводы через СБП у банка, как и у многих других участников системы, отсутствует.

«Для совершения быстрого перевода нужно выбрать в меню приложения банка пункт «Система быстрых платежей», счет, с которого будет произведен платеж, ввести номер мобильного телефона получателя и сумму перевода. В течение нескольких секунд после подтверждения операции плательщиком деньги будут переведены и станут доступны получателю, — уточняют алгоритм в Примсоцбанке. — Для перевода необязательно иметь карту любой из платежных систем, достаточно счета».



На сегодняшний день участниками СБП, помимо Абсолют Банка и Примсоцбанка, являются ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Росбанк, «Ак Барс», Газпромбанк, QIWI (Киви Банк), Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-Банк, РНКО «Платежный Центр», ЮниКредит Банк, Газэнергобанк, «Открытие», «Русский Стандарт», «Авангард», Московский Кредитный Банк, «Левобережный», Россельхозбанк, Веста Банк, Почта Банк, банк «Платина», СДМ-Банк, «Рокетбанк», Финам Банк, «Нейва», «Точка», «Элплат». Общее число участников системы достигло 31.