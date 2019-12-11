Сбербанк планирует запустить собственный агрегатор по продаже полисов ОСАГО и каско, сообщила старший вице-президент и руководитель блока «Управление благосостоянием» Наталья Алымова на Дне аналитика.



«Мы будем делать агрегатор, потому что, наверное, не очень верим в то, что даже под брендом Сбербанка автострахование возможно предлагать нашим клиентам на эксклюзивных условиях», — отметила Наталья Алымова. Она уточнила, что в ближайшее время проект по e-осаго будет запущен в тестовом режиме для сотрудников банка.

Представить агрегатор Сбербанк планирует в первом полугодии 2020 года. На платформе будет представлены 10—12 крупнейших страховых компаний. По словам Натальи Алымовой, со всеми уже проведены переговоры, и проект находится на «низком старте». Цены страховых полисов на платформе Сбербанка не будут отличаться от тех, по которым их оформляют компании-партнеры, подчеркнула Алымова.

«Будем ли мы это делать на собственной лицензии — посмотрим. Ну ОСАГО, в силу регуляторных ограничений, — сразу нет, а каско — думаем пока. Решение пока не принято, но продукт для клиента у нас появится», — сказала она.