• Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 13 декабря, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25%. Решение ЦБ совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов. За очередное снижение ставки говорили низкая инфляция, невысокие инфляционные ожидания, укрепление рубля на фоне договоренностей ОПЕК о сокращении квот добычи нефти и санкционная пауза, против — ожидаемое ускорение расходов бюджета, возможность срыва торговых переговоров США и Китая и геополитическая напряженность в Латиноамериканском регионе, уточняли ранее аналитики.

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады декабря составила около 6,13%, как и по итогам третьей декады ноября. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы в пятницу на сайте ЦБ. Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда — ставка глобально снижалась.

• Центробанк принял решение об отзыве лицензий на осуществление банковской деятельности сразу у двух кредитных организаций. Так, без лицензий остались Невский Банк (регистрационный номер 1068, Санкт-Петербург) и Кранбанк (регистрационный номер 2271, Иваново). Оба банка — участники системы страхования вкладов. В этой связи в Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что страховые выплаты по вкладам клиентам обеих кредитных организаций начнутся не позднее 27 декабря 2019 года.

Около 25 млн российских должников рискуют остаться невыездными. Среди них порядка 7—8 млн должников по кредитам. Это люди, чей долг превышает 30 тыс. рублей, а просрочка — 90 дней. Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, потенциально не смогут пересечь границу 13 млн, не оплативших вовремя штрафы ГИБДД, и 2,5 млн человек, которые просрочили оплату услуг ЖКХ. Таковы данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.