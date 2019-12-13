• Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 13 декабря, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25%. Решение ЦБ совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов. За очередное снижение ставки говорили низкая инфляция, невысокие инфляционные ожидания, укрепление рубля на фоне договоренностей ОПЕК о сокращении квот добычи нефти и санкционная пауза, против — ожидаемое ускорение расходов бюджета, возможность срыва торговых переговоров США и Китая и геополитическая напряженность в Латиноамериканском регионе, уточняли ранее аналитики.



• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады декабря составила около 6,13%, как и по итогам третьей декады ноября. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы в пятницу на сайте ЦБ. Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда — ставка глобально снижалась.



• Центробанк принял решение об отзыве лицензий на осуществление банковской деятельности сразу у двух кредитных организаций. Так, без лицензий остались Невский Банк (регистрационный номер 1068, Санкт-Петербург) и Кранбанк (регистрационный номер 2271, Иваново). Оба банка — участники системы страхования вкладов. В этой связи в Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что страховые выплаты по вкладам клиентам обеих кредитных организаций начнутся не позднее 27 декабря 2019 года.



• Около 25 млн российских должников рискуют остаться невыездными. Среди них порядка 7—8 млн должников по кредитам. Это люди, чей долг превышает 30 тыс. рублей, а просрочка — 90 дней. Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, потенциально не смогут пересечь границу 13 млн, не оплативших вовремя штрафы ГИБДД, и 2,5 млн человек, которые просрочили оплату услуг ЖКХ. Таковы данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

