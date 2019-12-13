Центробанк в пятницу, 13 декабря, принял решение об отзыве лицензий на осуществление банковской деятельности сразу у двух кредитных организаций.

Без лицензий остались Невский Банк (регистрационный номер 1068, Санкт-Петербург) и Кранбанк (регистрационный номер 2271, Иваново).

В пресс-службе регулятора пояснили, что в первой декаде декабря текущего года неустановленными лицами у Невского Банка похищены наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3 млрд рублей. «Банк сформировал необходимые резервы на возможные потери по фактически отсутствующим активам, что привело к полной утрате его собственных средств (капитала). По указанному факту хищения денежных средств на основании заявления кредитной организации правоохранительными органами возбуждено уголовное дело», — поясняет ЦБ.

Кранбанк допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Оба банка — участники системы страхования вкладов. В этой связи в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) сообщили, что страховые выплаты по вкладам клиентам обеих кредитных организаций начнутся не позднее 27 декабря 2019 года.

До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на своем сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения по вкладам.