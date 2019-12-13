Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«По нашим прогнозам, пока сохраняется некоторый потенциал дальнейшего снижения кредитных ставок», — сказала глава регулятора.

По словам Набиуллиной, накопленный эффект от снижения ключевой ставки будет проявляться весь 2020 год, и регулятору нужно время, чтобы оценить целесообразность следующего понижения. «По-прежнему видим пространство для некоторого снижения ключевой ставки, но и в феврале, и на последующих заседаниях мы в очередной раз будем всесторонне оценивать оправданность и своевременность такого шага», — отметила глава ЦБ.

Она подчеркнула, что сигнал, который ЦБ подает в своем релизе, не предполагает неизбежного снижения ставки ни в феврале, ни в последующие месяцы.