Синдикат банков, сформированный из Сбербанка, Газпромбанка, Евразийского банка развития и «ВЭБ.РФ», предоставит ООО «Юго-Восточная магистраль» финансирование на общую сумму 35,8 млрд рублей сроком на 17 лет для строительства четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области. О подписании соответствующей финансовой документации сообщили сегодня банки — участники синдиката.

OOO «Юго-Восточная магистраль» — специальная проектная компания, учрежденная группой «Автобан» и Российским фондом прямых инвестиций для реализации проекта «ЦКАД-4». В финансировании проекта в качестве финансовых спонсоров помимо группы «Автобан» и РФПИ также будут участвовать ЕАБР, ВЭБ и «ИнфраВЭБ», которые обеспечат субординированное финансирование в размере 4,1 млрд рублей сроком на 20 лет.

Концессионное соглашение между государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и ООО «Юго-Восточная магистраль» было заключено 2 июня 2017 года. Проектом «ЦКАД-4» предусмотрено финансирование, строительство и дальнейшая эксплуатация участка дороги протяженностью 96,5 км. Четвертый пусковой комплекс ЦКАД пройдет по юго-востоку Московской области в 50 км от МКАД по территории Ногинского, Павлово-Посадского, Воскресенского и Раменского районов, а также городских округов Электросталь и Домодедово.

Трасса протянется от автомагистрали М-7 «Волга» (нулевой километр автодороги А-113 ЦКАД) до М-4 «Дон». Прогнозируемая интенсивность движения на 2030 год составляет 40,3 тыс. автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения на автомагистрали — 140 км/ч. Первая очередь строительства предполагает обустройство четырех полос для движения (по две в каждом направлении).

При строительстве участка будет возведено 17 мостов и экодуков, 40 путепроводов и девять эстакад. Проектом предусматривается устройство шести транспортных развязок.



ЦКАД состоит из пяти пусковых комплексов — этапов строительства, предусматривающих возможность ввода в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов как самостоятельных инвестиционных объектов.

