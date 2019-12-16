Клиенты банка «Открытие» могут бесплатно пополнять свои карты в банкоматах Промсвязьбанка. Опция доступна на всех устройствах партнера с функцией cash-in, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Учитывая Альфа-Банк, который предоставил возможность бескомиссионного внесения наличных в своих банкоматах в ноябре этого года, партнерская сеть для бесплатного пополнения карт «Открытия» насчитывает порядка 1 500 устройств», — говорится в релизе банка.

Клиенты «Открытия» также могут снимать наличные без комиссии в банкоматах ВТБ, Росбанка, Райффайзенбанка, Газпромбанка, ЮниКредит Банка, банка «Зенит», банка «Русский Стандарт», банка «Уралсиб», Промсвязьбанка, Совкомбанка, БКС Банка, Альфа-Банка, банка «Веста» и СКБ-Банка. Это 36 500 устройств на территории всей страны. Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт платежных систем Visa, Mastercard и «Мир». Размер лимитов на снятие денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты.