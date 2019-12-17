Банк «Открытие» завершил объединение бизнеса с Бинбанком, сообщается в пресс-релизе финучреждения.

Всем клиентам бывшего Бинбанка стало доступно полноценное обслуживание по единым стандартам и тарифам в любом офисе банка «Открытие» в России. Всего перешли в «Открытие» более 2 млн клиентов-физлиц и около 160 тыс. юридических лиц.

В 2020 году банк «Открытие» продолжит развивать сеть. В новых отделениях будут установлены электронные информационные системы, а на сайте будет доступен функционал предварительной записи в офис. Также в 2020 году будет реализовываться проекты повышения операционной эффективности сети и цифровизации банковских услуг.