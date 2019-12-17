МТС Банк к Новому году запустил акции по повышенному начислению вознаграждения держателям дебетовых и кредитных карт «MTС Cashback», «МТС Деньги Weekend» и «МТС Деньги Zero».

В период действия акции «Кешбэк 10%» с 16 декабря 2019 года по 31 января 2020-го за покупки в категориях «Товары для дома», «Бытовое оборудование и бытовые принадлежности», «Игрушки, игры и хобби-товары», «Цифровые товары, игры», «Продажа электронного оборудования», «Оборудование, мебель и бытовые принадлежности», «Часы, ювелирные и серебряные изделия» будет начислен дополнительный кешбэк в размере 10% от потраченной суммы (максимум 3 тыс. рублей).

Дополнительно новым клиентам, оформившим дебетовую карту «МТС Деньги Weekend», будет начислено вознаграждение 1 тыс. рублей за покупки от 1 тыс. рублей и переводе на накопительный счет 30 тыс. рублей без последующего снятия в течение 30 дней. Срок действия акции — с 16 декабря 2019 года по 25 января 2020-го.

«Банк предлагает физическим лицам выгодные условия обслуживания по карточным продуктам. В зависимости от потребностей возможен выбор бонусной программы или кешбэка. Доступно бесплатное обслуживание», — сообщает эксперт Банки.ру Ольга Станчак.