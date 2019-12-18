• Укрепление рубля, которое наблюдалось в этом году, может продолжиться и в следующем году. Об этом в интервью порталу Банки.ру заявил президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков. По его словам, в пользу этого свидетельствуют такие факторы, как профицитный бюджет и отсутствие новых санкций против России. А вот американский доллар, считает Кочетков, может ослабнуть в 2020 году по отношению к другим валютам.



• Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) раскритиковала РФ за слишком низкий порог суммы, свыше которой банки обязаны отчитываться об операциях. По действующему законодательству порог для направления сообщений о подозрительных операциях составляет 600 тыс. рублей для трансакций с деньгами физлиц, 3 млн рублей — для операций с недвижимостью и 10 млн рублей — для перечислений, связанных с оборонным комплексом. Из-за автоматизации процессов объем информации для проверки постоянно растет, что может увеличить количество отказов в проведении платежей и привести к прекращению деловых отношений с юрлицом из-за опасений отмывания средств, говорится в отчете организации.

• Новый план приватизации на 2020—2022 годы предусматривает возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% Почты России и Россельхозбанка. Чиновники предложили приватизировать 25% акций госкорпорации «ДОМ.РФ» через допэмиссию, чтобы у государства осталось 75% и одна акция. По такой же схеме планируется действовать и с «Росагролизингом». Этот план был представлен на совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова 10 декабря.

• Банк России 18 декабря объявил о досрочном завершении финансового оздоровления Банка ДОМ.РФ. В конце ноября прошлого года ЦБ сообщал, что санация банка по плану завершится в 2025 году. Согласно заявлению регулятора, по итогам оздоровления восстановлено устойчивое финансовое положение банка, улучшено качество его активов, сформированы резервы по проблемным активам.