Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) раскритиковала РФ за слишком низкий порог суммы, свыше которой банки обязаны отчитываться об операциях, пишут «Известия» . Об этом говорится в отчете организации.

По действующему законодательству, порог для направления сообщений о подозрительных операциях составляет 600 тыс. рублей для трансакций с деньгами физлиц, 3 млн рублей для операций с недвижимостью и 10 млн рублей — для перечислений, связанных с оборонным комплексом. Из-за автоматизации процессов объем информации для проверки постоянно растет, что может увеличить количество отказов в проведении платежей и привести к прекращению деловых отношений с юрлицом из-за опасений отмывания средств, говорится в отчете.

По словам экспертов, более эффективно, если банк сам будет выявлять подозрительную деятельность клиента, а не впустую отправлять миллионы сообщений. Также с учетом роста цен и повышения активности на рынке нынешние пороги приводят к значительному росту уровня нагрузки на банки, возрастают риски некорректного и несвоевременного направления информации.

ФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием Эксперты считают, что необходимо принимать «самые радикальные меры».

Сумма операций, о которых банки должны в обязательном порядке информировать Росфинмониторинг, не менялась с момента принятия «антиотмывочного» 115 ФЗ — с 2001 года, напомнил президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. Для клиентов это дополнительные неудобства, также растущий объем отчетности мешает регуляторам. По его словам, сама FATF рекомендует ориентироваться на порог в 15 тыс. долларов — порядка 940 тыс. рублей.

В целом FATF высоко оценила Россию по критериям соответствия международным стандартам борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Как говорится в отчете, в России ежегодно осуществляется около 52 судебных преследования по делам, связанным с финансированием терроризма. Эксперты международной группы также подчеркнули, что Россия уделяет приоритетное внимание возвращению денег жертвам преступлений, возмещая ущерб в размере около 816 млн евро (более 50 млрд рублей) ежегодно. Объем возврата превосходит размер конфискаций в уголовном порядке, подчеркивается в отчете.