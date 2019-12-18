Укрепление рубля, которое наблюдалось в этом году, может продолжиться и в следующем году. Об этом в интервью порталу Банки.ру заявил президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков. По его словам, в пользу этого свидетельствуют такие факторы, как профицитный бюджет и отсутствие новых санкций против России.

«Все понимают, что, пока идет борьба между Китаем и США, а скоро это не закончится, им будет не до нас», — заявил он.

А вот американский доллар, считает Кочетков, может ослабнуть в 2020 году по отношению к другим валютам. Это произойдет, если Федеральная резервная система США для ускорения экономического роста прибегнет к смягчению денежно-кредитной политики.

«Вместе со снижением ставок это приведет к ослаблению американской валюты», — уверен топ-менеджер.