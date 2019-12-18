Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,35% и составил 3 023,92 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,13%, до отметки 1 522,51.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,78%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,44%, «АЛРОСы» — на 0,05%. Акции «Газпрома» подешевели на 0,37%, Мосбиржи — на 1,52%.

Российский фондовый рынок продолжил планомерное поступательное движение вверх, сделав еще один шаг на нейтральном внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, внешние индикаторы не давали однозначных сигналов российским игрокам.

«В рамках сегодняшней сессии российский рынок сделал еще один шаг вверх, а индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, установив значение в районе 3 024 пунктов. При этом на рынке наблюдается пониженная волатильность», — комментирует эксперт.

Закрепление индекса Мосбиржи выше 3 010 пунктов, замечает аналитик, может говорить о вероятности дальнейшего роста и возможности достижения в среднесрочной перспективе уровня 3 180 пунктов, который при развитии позитивного сценария выступает ближайшей целью.