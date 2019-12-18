Московский Кредитный Банк (МКБ) с 1 января 2020 года меняет категории повышенного начисления за покупки для участников программы «МКБ Бонус», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«До конца марта будут действовать пять категорий на выбор: «Фастфуд» (код MCC 5814); «Такси и каршеринг»; «Путешествия»; «Покупки на АЗС»; «Детские товары и развлечения (детские магазины, кино, цирк, театр, выставки)»; «Электроника и бытовая техника». Для клиентов с пакетом услуг «Премиальный» доступна специальная категория «Кафе и рестораны», а также для держателей карт «Мудрость» доступна категория «Аптеки», — говорится в релизе.

Новые категории уже доступны к выбору, уточняют в банке.

Держателям карт МКБ доступна программа лояльности «МКБ Бонус», которая позволяет зарабатывать на ежедневных покупках. Для получения баллов необходимо подтвердить участие в мобильном или интернет-банке «МКБ Онлайн». Раз в квартал клиентам доступен выбор категорий, за покупки в которых будет начисляться 5% или 7% баллами (в зависимости от категории карты) от суммы покупок. За все остальные расходные операции банк начислит 1% баллами. Клиент может возмещать баллы по ставке 1 балл равен 1 рублю.

Кроме этого, в мобильном банке доступен раздел «Персональные предложения», в котором каждому клиенту предоставляется индивидуальный кешбэк до 25% за покупки у определенных партнеров.