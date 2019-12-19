Абсолют Банк снизил ставки по вкладам в рублях.

Вклад «Абсолютный максимум+» можно оформить под 5,6—6,6% (ранее — под 6,15—6,7%), а «Абсолютный максимум+» с возможностью пополнения — под 4,9—5,95% годовых (до этого — под 5,45—6,1%). Срок — от трех месяцев до трех лет. Проценты выплачиваются в конце срока.

Процентные ставки по «Абсолютному доходу» (на срок от трех месяцев до трех лет) составляют 4,95—6,1% годовых (ранее — 5,45—6,25%).

«Растивклад» (на срок от одного месяца до двух лет) можно разместить под 4, 5—5,05% (ранее — под 4,95—5,25%), а «Пенсионный» (от трех месяцев до двух лет) — под 5,45—5,95% годовых (прежние ставки — 6—6,1%). Оба вклада можно пополнять.

Проценты по трем вышеперечисленным депозитам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Минимальная сумма первоначального взноса по вкладам составляет 10 тыс. рублей.