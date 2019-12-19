Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,51% и составил 3 008,39 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,2% до отметки 1 519,49.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,78%, «Газпрома» — на 0,2%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,95%. Акции «АЛРОСы» подорожали на 3,13%, Мосбиржи — на 0,91%.

Рынок акций РФ в четверг скорректировался, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Индекс Мосбиржи спустился к 3 003 пунктам вечером в четверг, вполне может отступить к 3 000 пунктам, но ближайшая поддержка стоит только у 2 985 пунктов. С большей долей вероятности рублевый индикатор проторгуется пока в пределах 3 000—3 015 пунктов. Индекс РТС остановился в коррекции около 1 514 пунктов», — комментирует эксперт.