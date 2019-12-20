Россельхозбанк снизил ставки на рефинансирование ипотечных кредитов по акции «Не переплачивай». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

По акции можно рефинансировать кредит по ставке от 8%, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком или только земельного участка.

«Рефинансирование кредита, выданного в сторонней кредитной организации на оплату цены договора участия в долевом строительстве, суммой более 3 миллионов рублей осуществляется по ставке 8% годовых при наличии личного страхования. Рефинансирование ранее предоставленного в стороннем банке кредита на приобретение квартиры (в том числе таунхауса / обособленной части жилого дома с земельным участком) суммой более 3 миллионов рублей будет произведено в РСХБ по ставке 8,25% при наличии личного страхования», — объяснили в банке.

Акция действует до 31 января 2020 года.