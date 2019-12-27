ВТБ запустил принципиально новую платформу в декабре 2019 года и завершил формирование цифровой финансовой экосистемы, сообщил в интервью РИА Новости руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин. По его словам, платформой могут пользоваться как клиенты банка, так и предприниматели, которые еще не стали ими.

«На данный момент она представляет собой витрину экспресс-сервисов на сайте, в дальнейшем мы придем к мультисервисам, то есть к предоставлению пакета услуг. Например, вы открываете кафе, мы регистрируем вас как юридическое лицо, помогаем с бизнес-планом, арендой, юридическими услугами, решением кадровых вопросов и так далее», — пояснил Солонин.

ВТБ запустил новые услуги на платформе «Бизнес-Коннект» Об этом рассказал Спартак Солонин.

Сейчас в пилотной версии работает новое мобильное решение для бизнеса по онлайн-бухгалтерии, оно доступно клиентам ВТБ и других банков, рассказал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ. «Пользователь может самостоятельно совершать и отслеживать операции по счетам компании, управлять своими счетами в разных банках, получать напоминания о важных событиях для бизнеса и персонализированные советы по его развитию. Сервис выгружает трансакции, считает и уплачивает налоги, формирует декларации. В чате клиенту подскажут, какие документы нужны для учета, и ответят на все вопросы предпринимателя», — прокомментировал Солонин.

Также он сообщил о внедрении пилота облачной подписи MyDss: клиент просто нажимает кнопку «Подписать» в своем телефоне и может не хранить файлы на компьютере.

«ВТБ продолжает активную работу над новым интерфейсом ДБО с улучшенным юзабилити. В наших планах презентовать новинку в первом полугодии 2020 года. За каждым юридическим лицом скрываются люди. И им должно быть все понятно, просто и привычно», — пояснил Солонин.