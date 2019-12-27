На площадке ВТБ «Бизнес-Коннект» были запущены две новые услуги: сервис «Безопасный платеж» и «Умный бизнес». Об этом рассказал в интервью РИА Новости руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

По его словам, первая услуга – сервис «Безопасный платеж» – это микроаккредитив в цифровой форме. «К сожалению, 20% сделок между юридическими лицами – это недобросовестные поставки, сделки с возвратом товаров либо с частичным неисполнением условий, в результате которых получение платежа либо, наоборот, возврат средств предпринимателями затруднен. Наш сервис решает эту проблему – сделка заключается полностью онлайн и защищает поставщика и покупателя от недобросовестных контрагентов», — пояснил Солонин.

При этом деньги резервируются на счете платформы и будут выплачены поставщику в случае, если заказчик будет доволен, либо будут возвращены покупателю, добавил он.

В ВТБ раскрыли детали создаваемой экосистемы У ВТБ готовы решения по восьми проектам, входящим в цифровую экосистему, но к концу года их будет еще больше.

«Вторая услуга – «Умный бизнес». Это так называемые закупки второго уровня. Приложение умеет анализировать сделки победителей государственных закупок, которые проводятся по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Допустим, предприятие выиграло тендер на строительство детского сада. Мы анализируем данную закупку и готовим торговое предложение. Например, ему нужны детские кроватки. А у нас есть клиент, который этим занимается, и мы связываем их», — рассказал Спартак Солонин.