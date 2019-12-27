Дефолтность российских банков оказалась в этом году минимальной с 2014 года, но выше уровня 2013-го, и говорить о завершении банковского кризиса еще рано. Об этом пишет Сбербанк в обзоре по итогам года, подготовленном в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по анализу и обработке больших данных).

В 2019 году только у 6% банков были отозваны лицензии либо они были санированы с участием ЦБ, подсчитали в «Сбере». В 2014—2018 годах доля организаций, у которых возникали проблемы, сохранялась на уровне около 10%, что порой подрывало доверие клиентов к отрасли в целом.

Однако даже показатели 2019 года хуже нормальных, констатируют в Сбербанке. Дефолтность банков в полтора раза выше, чем в 2013-м, и в три раза выше, чем в 2011 и 2012 годах. А среди самых маленьких банков, относящихся к третьей и четвертой сотням по объему активов, доля организаций составляет 9%, и это с учетом сокращения общего числа игроков в секторе за последние годы более чем вдвое.



«Говорить о завершении банковского кризиса еще рано: проблемы небольших банков никуда не делись, более того, в новых реалиях многим из них станет работать еще сложнее», — делают вывод в Сбербанке.

