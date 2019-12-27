По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 году поставила мировой рекорд. Такие выводы содержатся в проекте «СберДанные» (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных), где подводятся банковские итоги года.

«С точки зрения регуляторных условий деятельности банков 2019 год охарактеризовался дальнейшим ужесточением норм Банка России. Значительная часть этих норм вводится в формате макропруденциального регулирования», — говорится в материалах кредитной организации.

В банке напоминают, что ЦБ уже ввел довольно много мер, в России сейчас ограничивается кредитование в валюте, в том числе экспортеров; все виды потребительского кредитования, а также ипотечное кредитование с первоначальным взносом до 20%.

Заявлены планы и новых ограничений.

«Это лидерство не обязательно является позитивным фактом. Например, в России ипотека с первоначальным взносом до 20% взвешивается с коэффициентом риска 200%. Ни в одной стране мира никогда по ипотеке не вводился коэффициент риска более 100%», — говорится в обзоре.