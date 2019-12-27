В 2019 году произошло очевидное улучшение ситуации с устойчивостью системы страхования вкладов в России, и уже можно вернуться к дискуссии о снижении ставки взносов в фонд страхования вкладов. Об этом говорится в обзоре Сбербанка по итогам года, подготовленном в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по анализу и обработке больших данных).

«В 2019 году произошло очевидное улучшение ситуации с устойчивостью системы страхования вкладов. Это происходит вместе со стабилизацией крупнейших банков (пик проблем в данном сегменте пришелся на 2017 год с санациями групп «Открытие», «Бин» и Промсвязьбанка)», — отмечается в обзоре.

По мнению Сбербанка, увеличение взносов в Агентство по страхованию вкладов до 0,6% от суммы депозитов в год имело двоякий эффект. Оно снизило доходы вкладчиков устойчивых организаций, но позволило увеличить в полтора раза сборы в АСВ. Введение дополнительных взносов для группы рискованных банков увеличило поступления агентства еще на 3—4%.

В период с 2009 по 2019 год поступление взносов банков в АСВ составило 921 млрд рублей, а выплаты за тот же период оказались более чем на 1 трлн больше. В результате АСВ было вынуждено обратиться в ЦБ за кредитом на осуществление выплат вкладчикам, ЦБ одобрил для АСВ кредитную линию в размере 1,03 трлн рублей, из которых АСВ использовало 842 млрд, напоминают в «Сбере». Однако уже к декабрю 2019 года агентство вернуло более 230 млрд рублей. Остаток долга по состоянию на 23 декабря 2019 года составил 589 млрд рублей. Основным источником погашения средств стали именно взносы банков, поступление которых в 2019 году превысит выплаты более чем на 130 млрд рублей.

Но постепенно все большую долю поступлений должны составить поступления от взыскания активов санируемых организаций. С 2014 года Банк России отозвал лицензии почти 400 банков. Временные администрации оценили остаточную стоимость активов в 1,2 млрд рублей. Если АСВ вернет хотя бы половину этих средств, то вполне сможет расплатиться с ЦБ по взятому кредиту, рассуждают в Сбербанке.

АСВ перечислило Банку России 40 млрд рублей в рамках погашения долга по кредитной линии В общей сложности АСВ перечислило Банку России 253 млрд рублей, в том числе в 2019 году — 208 млрд.

По мнению кредитной организации, «это открывает возможность снижения ставки взносов в АСВ, что становится все более актуальным». Как указано в обзоре, на фоне снижения процентных ставок доля взносов в АСВ в расходах банков по вкладам постоянно растет. В 2019 году она увеличилась до 13%, сравнявшись с подоходным налогом, и продолжит расти дальше на фоне снижения ставок по рублевым вкладам. При этом уже сейчас по вкладам в евро взносы в АСВ превышают выплаты вкладчикам, а по вкладам в долларах на выплаты АСВ приходится около трети всех процентных расходов банков.

«Такая ситуация искажает суть системы страхования депозитов. АСВ призвано стимулировать сбережения, но де-факто сейчас также существенно снижает привлекательность вкладов», — заключают в Сбербанке.



Там считают, что в 2020 году вполне можно вернуться к дискуссии о снижении ставки взносов в АСВ.