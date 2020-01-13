Заубер Банк переходит на новую версию интернет-банкинга для физических лиц iBank2, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Новая система дистанционного банковского обслуживания обладает простым интерфейсом, высокой информативностью и многофункциональностью. Все операции по текущим счетам и банковским картам можно отслеживать в режиме реального времени и контролировать их исполнение», — говорится в релизе.

Клиенты банка, использовавшие прежнюю версию интернет-банка, будут бесплатно переведены на обслуживание в iBank2, при этом выписки ранее выполненных операций по текущим счетам, картам, кредитам, вкладам будут автоматически перенесены в новую систему.

«Сервис работает во всех интернет-браузерах, что облегчает его установку и использование, а двухфакторная аутентификация с использованием компьютера и СМС-подтверждения гарантирует безопасность операций», — отмечают в банке.