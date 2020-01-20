Страховая группа «СОГАЗ» начинает процесс ребрендинга: компания приступает к использованию новых товарных знаков и внедрению новой философии бренда, сообщает пресс-служба группы.

«Ребрендинг обусловлен динамичным ростом бизнеса и развитием розничного направления. Это вызвало необходимость нового позиционирования «СОГАЗа», переосмысления сущности, ценностей и миссии бренда. Внедрение нового фирменного стиля будет происходить поэтапно, и вскоре процесс ребрендинга охватит все аспекты деятельности компании», — говорится в релизе.

Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Региональная сеть группы включает в себя более 1 тыс. подразделений и офисов продаж по всей России.