Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,72% и составил 3 219,92 пункта, индекс РТС — на 0,54% до отметки 1 646,6.

Бумаги Московской биржи подросли на 1,05%, Сбербанка — на 1,44%, «Газпрома» — снизились на 0,74%, «ЛУКОЙЛа» — поднялись на 0,48%, «АЛРОСы» — снизились на 0,94%.

«Российский фондовый рынок сегодня в плюсе, что для последнего времени совсем не новость, а, скорее, устойчивая тенденция. Внешний фон сбалансированный, все спокойно — поводов для распродажи от очередных пиков и нет. Индекс Мосбиржи карабкается выше и к сегодняшнему вечеру достиг 3 220 пунктов и может двинуться завтра к 3 230 пунктам совершенно беспрепятственно. Индекс РТС поднимается к 1 646 пунктам, в области 1 650 пунктов постарается закрепиться во вторник», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.