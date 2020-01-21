Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,33% и составил 3 209,22 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,75% до отметки 1 634,32.

Бумаги Московской биржи снизились на 1,19%, «Газпрома» — на 0,2%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,13%, «АЛРОСы» — на 0,13%, Сбербанка — выросли на 0,67%.

«Отечественный рынок ценных бумаг закрывает вторник в минусе. Слегка испортился внешний фон, и биржевые настроения тут же среагировали. Индекс Мосбиржи отступил к 3 208 пунктам и может при негативном сценарии развития событий завтра отойти к поддержке на уровне 3 185 пунктов. В конце концов, обновление исторических пиков подразумевает определенную коррекцию как закономерность. Индекс РТС снижается к 1 633 пунктам, до 1 630 может отступить беспрепятственно», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.