Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 15 копеек к предыдущему закрытию до 62,03 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 23,9 тыс. сделок на сумму порядка 1,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 61,77—62,06 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск равнялся 68,71 рубля и вырос на 9 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,6 тыс. сделок примерно на 427 млн евро по курсам от 68,44 до 68,82 рубля за евро.

«Доллар США в среду немного укрепляется в паре с рублем, как и евро. Это отчасти связано с поведением нефти Brent, снижение которой в цене оставило «россиянина» без поддержки. С другой стороны, новый налоговый период в состоянии стабилизировать национальную валюту хотя бы в моменте. В результате «американец» балансирует около 61,98 рубля, и при пробое 62 рублей откроется дорога к сопротивлению на 62,15 рубля. Пара евро/рубль тоже слегка подрастает и торгуется по 68,64 рубля, сохраняя в четверг шансы на колебания в пределах 68,45—69 рублей», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.